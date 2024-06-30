ВСУ отбили утраченные позиции под Кременной, россияне продвинулись в Часовом Яру, - ISW

Кроме того, аналитики подтверждают продвижение захватчиков под Купянском.

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка и города Донецк, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ось №1 - Харьковская область

29 июня Никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские милблогеры утверждали, что российские силы наносят удары из термобарической артиллерии ТОС-1А в направлении Липцов и что оккупанты уничтожили переправу через реку Волчья в Волчанске.

На территории Волчанского агрегатного завода действуют подразделения российской 83-й воздушно-десантной бригады. Украинские официальные лица недавно сообщили, что российские войска пытались вывести части этой бригады 83-й бригады ВДВ, которые стали небоеспособными.

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Ось №2 - Луганская область

Российские силы недавно немного продвинулись на юго-восток от Купянска, а украинские силы имеют успех вблизи Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, показывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии в Ивановке, (юго-восток от Купянска).

В то же время украинские войска недавно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной) и в лесной зоне к юго-западу от Кременной.

Российский милблогер утверждал, что российские силы продвинулись примерно на один километр к юго-востоку от Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и захватили позиции к северу от Петропавловки (к востоку от Купянска). Другой российский милблогер утверждал, что российские силы вытеснили украинские силы из лесистых массивов к востоку от Мясожаровки (к западу от Сватово) и продвинулись к административным границам населенного пункта. Российские милблогеры также утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Невского (на юго-запад от Сватово).

Украинский военнослужащий, действующий на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска с помощью беспилотников сбрасывают на украинские позиции на этом направлении химические боеприпасы, зажигательные вещества, газы и отравляющие вещества.

Ось №3 - Донецкая область

29 июня российские войска продолжили наземные наступления на северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Россияне утверждали, что недавно захватили Раздоловку и продвигаются к Переездному. ISW не нашел доказательства этих утверждений.

В то же время оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в микрорайоне "Канал". Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в лесной зоне к югу от Калиновки (к северу от Часового Яра).

Российские силы недавно незначительно продвинулись в Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что российские силы недавно незначительно продвинулись к каналу Северский Донец-Донбасс к востоку от Торецка. Министерство обороны России утверждало, что российские войска захватили Шумы, хотя российские и украинские источники начали утверждать, что российские войска захватили населенный пункт еще 22 июня.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись на восток от Северного и Железного (оба к юго-востоку от Торецка) и продвинулись до 2,3 километра вглубь и 1,65 километра в ширину в окрестностях Южного (к юго-востоку от Торецка).

29 июня российские войска продолжали наступательные действия к западу от Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские силы недавно продвинулись к западу и юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что российские силы недавно продвинулись в пределах юго-западной Красногоровки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, на которых показано, как украинские силы отражают российскую механизированную атаку размером примерно в взвод, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись на юго-восток от Константиновки.

Российские источники утверждали, что российские силы продвинулись в восточную Максимиляновку (к западу от Донецка).

Ось №4 - Юг

29 июня продолжались позиционные боевые действия в западной части Запорожской области. 29 июня российские войска вели наступательные действия в районе Роботино, Вербового, Малой Токмачки и Новоданиловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска нанесли удар по российскому дизельному поезду с беспилотников FPV вблизи Токмака.

29 июня продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Как сообщал УНИАН, вечером 29 июня на фронте продолжаются ожесточенные бои. На передовой произошло 117 боевых столкновений. Самая горячая обстановка в течение дня оставалась на Покровском направлении. На Купянском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений увеличилось.

В то же время аналитик Bild Юлиан Рьопке пишет, что среди оккупационных войск РФ в Украине свирепствует тиф и холера. Уже есть летальные случаи, количество заболеваний растет.

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