В управлении говорят, что речь идет о потенциальной угрозе контрабанды.

Европейское полицейское управление не подтвердило заявление о якобы контрабанде оружия из Украины.

Об этом говорится на официальном сайте управления.

В сообщении сказано, что Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейский Союз.

"Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует потенциальная угроза попадания огнестрельного оружия "не в те руки", что происходило в зонах боевых действий в прошлом.

"Что касается войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти после окончания конфликта", - отметили в управлении.

Напомним, что ранее представитель Европола Яп Оп Ген Оорт, заявил, что они располагают данными о контрабанде оружия из Украины.

В СНБО ответили, что Украина ожидает получить факты и доказательства торговли оружием и военными товарами на черном рынке.

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