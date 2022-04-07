"Гуманитарный коридор" оккупанты согласовали, но "режима тишины" не соблюдали.

Сегодня из Луганщины удалось эвакуировать более 1,3 тысячи человек, из Попасной и горного из-за обстрелов не вывезли никого.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, огонь российских захватчиков, который не утихал, не позволил вывезти ни одного человека из Попасной и горной общины", - отметил он.

По словам главы ОВА, "гуманитарный коридор" оккупанты согласовали, но "режима тишины" не соблюдали.

"Местные жители хотят остаться живыми, но "русский мир" лишает людей этой мечты. Попробуем спасти их в следующий раз", - сказал Гайдай.

Он в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться, пока еще осталось железнодорожное сообщение.

Глава ОВА рассказал, что с каждым днем спасать жизни мирного населения становится все труднее.

В частности, сегодня поездом из Новозолотарівки вывезено 85 жителей Северодонецка, 391 - Лисичанска и 15 - Рубежного, однако вероятность каждого следующего рейса все ниже и ниже, отметил Гайдай.

Кроме того, из Северодонецка к железнодорожным вокзалам Донетчины выехали 170 человек, из Кременной – 150, еще 150 кременян эвакуировались на собственном транспорте.

"Из Лисичанска в направлении Днепра – 370. Желающих уехать очень много. Так, шесть автобусов до Днепра заполнены. Люди готовы были ехать стоя, чтобы выжить", - добавил глава Луганской ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

За 6 апреля силами спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по Донецкой области были эвакуированы 198 человек, из которых 45-дети.

Вас также могут заинтересовать новости: