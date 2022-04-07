"Укрзализныця" на сегодня запланировала ряд эвакуационных рейсов из Славянска и Лозовой.
Об этом УЗ сообщает в Telegram.
"На сегодня запланирован эвакуационный рейс №142 во Львов с отправкой в 18:00. Кроме того, жителям Славянска доступны все 7 попутных рейсов из Краматорска", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что из Лозовой запланированы эвакуационные рейсы:
в 14:00 в Киев (через Полтаву);
в 14:00 в Полтаву;
в 16:00 в Полтаву;
Кроме того, жителям Лозовой также доступны поезда, идущие из направления Краматорска.
В компании также напомнили о некоторых особенностях эвакуационных рейсов:
они бесплатны;
приоритет детям и матерям;
- животных можно и нужно брать с собой, исключения для крупных и/или агрессивных животных;
- громоздкие вещи могут быть не допущены в поезд из-за нехватки места;
- на эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов;
- участки с возможностью враждебной активности поезд проходит с выключенным светом и на пониженной скорости.
Напомним, по мнению американских аналитиков, Славянск может быть "следующим решающим боем" в войне с РФ.
По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты уже пошли в наступление от Изюма в сторону Славянска и Краматорска. Началась попытка российских войск отрезать с севера украинские войска на Донбассе.