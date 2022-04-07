Эвакуационные рейсы бесплатные, но приоритет отдается детям и матерям.

"Укрзализныця" на сегодня запланировала ряд эвакуационных рейсов из Славянска и Лозовой.

Об этом УЗ сообщает в Telegram.

"На сегодня запланирован эвакуационный рейс №142 во Львов с отправкой в 18:00. Кроме того, жителям Славянска доступны все 7 попутных рейсов из Краматорска", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из Лозовой запланированы эвакуационные рейсы:

в 14:00 в Киев (через Полтаву);

в 14:00 в Полтаву;

в 16:00 в Полтаву;

Кроме того, жителям Лозовой также доступны поезда, идущие из направления Краматорска.

В компании также напомнили о некоторых особенностях эвакуационных рейсов:

они бесплатны;

приоритет детям и матерям;

животных можно и нужно брать с собой, исключения для крупных и/или агрессивных животных;

громоздкие вещи могут быть не допущены в поезд из-за нехватки места;

на эвакуационных рейсах нет питания в вагонах и может быть ограничено количество постельных наборов;

участки с возможностью враждебной активности поезд проходит с выключенным светом и на пониженной скорости.

Напомним, по мнению американских аналитиков, Славянск может быть "следующим решающим боем" в войне с РФ.

По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты уже пошли в наступление от Изюма в сторону Славянска и Краматорска. Началась попытка российских войск отрезать с севера украинские войска на Донбассе.

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