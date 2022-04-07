Вывезли людей из Угледара, Красногоровки и Новогродовки.

Силами спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по Донецкой области вчера, 6 апреля, были эвакуированы 198 человек, из которых 45 - дети.

Об этом ГСЧС сообщает в Facebook.

"Вывозили людей из разных населенных пунктов Донецкой области, таких как город Угледар Волновахский район, города Красногоровка и Новогродовка Покровский район", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные теперь находятся в безопасности.

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