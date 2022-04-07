Вывозили людей из разных населенных пунктов Донецкой области / фото t.me / Zhyvytskyy
Силами спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по Донецкой области вчера, 6 апреля, были эвакуированы 198 человек, из которых 45 - дети.
Об этом ГСЧС сообщает в Facebook.
"Вывозили людей из разных населенных пунктов Донецкой области, таких как город Угледар Волновахский район, города Красногоровка и Новогродовка Покровский район", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все эвакуированные теперь находятся в безопасности.
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