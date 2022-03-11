Россия не придерживается режима прекращения огня и срывает эвакуацию из Изюма 11 марта.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что российские войска сорвали эвакуацию населения из Изюма. Об этом он сообщил в Телеграм-канале.

"Россия сегодня сорвала эвакуацию с Изюма. Мы подготовили 20 автобусов и все необходимое. Был создан "зеленый коридор", но из-за обстрелов оккупантов он так и не был запущен", - рассказал он.

По словам Синегубова, ситуация в городе сейчас тяжелая. Изюм остается без света, тепла, электричества и связи.

Напомним, что в Изюмском районе 11 марта оккупанты обстреляли психоневрологический интернат. На момент атаки в здании было 330 человек.

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