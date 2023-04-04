Он подчеркнул, что никакие идеи, "русский мир" в головах родителей не стоят жизни детей.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что по состоянию на вечер вторника, 4 апреля 2023 года, в прифронтовой Авдеевке Донецкой области находились пятеро детей. Все они проживают в разных семьях.

В эфире телеканала "Эспрессо" он подчеркнул, что вчера вечером и сегодня утром удалось вывезти из города троих детей.

"Остается сейчас их пятеро в городе. Надеюсь, что родители согласятся на эвакуацию – никакие идеи, "русский мир" в головах не стоят жизни детей. Я им прямо в глаза говорю: "Я не питаю к вам уважения". И родителями я их не хочу называть. В глаза им говорю: "Вы – убийцы. Точка". Это мое личное мнение, я к ним так отношусь. Это просто невозможно, под таким шквалом обстрелов держать детей больше года. Мы понимаем, что будет дальше с этими детьми – насколько у них сломана психика и что ими надо много заниматься", – сказал председатель ВГА.

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Эвакуация детей из прифронтовых городов

4 апреля 2023 года Минреингтеграции сообщило, что члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения поддержали решение Донецкой ОВА о принудительной эвакуации детей из области. Речь идет об обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донетчины.

2 апреля стало известно, что принудительную эвакуацию детей одобрили в Славянске Донецкой области. При этом опекунов, которые отказываются выезжать, будут лишать обязанностей.

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