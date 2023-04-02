Сейчас в Cлавянской общине остаются 23 семьи, где воспитывают 34 ребенка из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки.

Из Славянска, который недавно обстреляли российские оккупанты, принудительно эвакуируют детей, а опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, будут лишать обязанностей. Это связано с опасностью и приближением фронта.

Руководитель службы по делам детей Славянской городской военной администрации Елена Соколова объяснила в комментарии "Суспильному", что большинство опекунских семей, детских домов семейного типа уже покинули город. Однако сейчас в Славянской общине остаются 23 семьи, где воспитывают 34 ребенка из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки.

"В Донецкой области обязательная эвакуация утверждена постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2022 года. Опекуны обязаны эвакуироваться с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. Обеспечить безопасность ребенку – это обязанность опекунов и органов опеки. Мы постоянно обращаемся к семьям, объясняем, что эвакуация у нас бесплатная, мы оказываем помощь. В декабре проводили заседания комиссии и обращались к семьям, давали им месяц-два, потом напоминали постоянно. 27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме", – подчеркнула Соколова.

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По ее словам, сейчас власть действует исключительно согласно полномочиям.

"Но не хотим прибегать к таким мерам, ведь большинство детей живут с родными, например, бабушкой и дедушкой, или в семье тети и дяди. Именно поэтому, мы снова пытаемся убедить эти семьи уехать туда, где дети будут в большей безопасности", – добавила она.

Эвакуация детей из прифронтовых городов

В начале марта 2023 года Кабинет министров Украины утвердил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Тогда под это определение подпадал лишь Бахмут.

Из города Часов Яр, который находится недалеко от Бахмута, по состоянию на 19 марта эвакуировали всех детей. Это было сделано совместными усилиями администрации, полиции, и "Белых ангелов".

Кроме того, 31 марта стало известно об эвакуации двух детей из уничтоженного оккупантами Северска Донецкой области. Последний раз малыши гуляла на улице зимой – возле подвала.

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