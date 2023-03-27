Авдеевка Донецкой области, куда 27 марта 2023 года закрыли въезд, постоянно подвергается вражеским обстрелам. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"Это проявляется в десятках обстрелов города, в сотнях обстрелов – по позициям вокруг города. Это 10-12, иногда и больше авиаракет в город, по позициям", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.
По словам Барабаша, в городе ежедневно появляются новые разрушения. При этом, там все еще остаются люди, и убедить их эвакуироваться сложно. В основном они отказываются по материальным причинам.
"Мы сидим здесь, ни за что не платим. Нам привозят гуманитарную помощь, продуктовые наборы. Обычно те пенсии, которые получают, они собираются на карточку", – привел чиновник примеры ответов населения.
Кроме того, в Авдеевке под постоянными обстрелами находятся дети. По последним данным ГВА, в городе находятся шестеро детей, однако эта цифра не окончательная, поскольку некоторые родители прячут детей от эвакуации.
"Эта цифра – 6 детей – у нас прямо застопорилась, и ничего мы с этим не можем сделать пока. Не потому, что ничего не происходит. Мы практически каждый день находим новых детей", – говорит Барабаш.
Так, одна из матерей прятала своего двухлетнего ребенка от эвакуации. Она не хотела уезжать из города из-за брата, который боялся мобилизации. Сегодня женщину с ребенком все же вывезли.
Ситуация в Авдеевке
В последние недели российские войска сосредоточили штурмовые действия вокруг Авдеевки Донецкой области. Враг пытается окружить город и постоянно бьет по нему из разного вооружения.
27 марта россияне в очередной раз нанесли по Авдеевке ракетный удар. В результате обстрела повреждены здания гостиницы и суда.
26 марта из разрушенного города решили эвакуировать сотрудников коммунальных служб. Также призывают выезжать местное население.