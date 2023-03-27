По официальным данным, в Авдеевке остаются шестеро детей, но эта цифра может быть больше.

Авдеевка Донецкой области, куда 27 марта 2023 года закрыли въезд, постоянно подвергается вражеским обстрелам. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Это проявляется в десятках обстрелов города, в сотнях обстрелов – по позициям вокруг города. Это 10-12, иногда и больше авиаракет в город, по позициям", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Барабаша, в городе ежедневно появляются новые разрушения. При этом, там все еще остаются люди, и убедить их эвакуироваться сложно. В основном они отказываются по материальным причинам.

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"Мы сидим здесь, ни за что не платим. Нам привозят гуманитарную помощь, продуктовые наборы. Обычно те пенсии, которые получают, они собираются на карточку", – привел чиновник примеры ответов населения.

Кроме того, в Авдеевке под постоянными обстрелами находятся дети. По последним данным ГВА, в городе находятся шестеро детей, однако эта цифра не окончательная, поскольку некоторые родители прячут детей от эвакуации.

"Эта цифра – 6 детей – у нас прямо застопорилась, и ничего мы с этим не можем сделать пока. Не потому, что ничего не происходит. Мы практически каждый день находим новых детей", – говорит Барабаш.

Так, одна из матерей прятала своего двухлетнего ребенка от эвакуации. Она не хотела уезжать из города из-за брата, который боялся мобилизации. Сегодня женщину с ребенком все же вывезли.

Ситуация в Авдеевке

В последние недели российские войска сосредоточили штурмовые действия вокруг Авдеевки Донецкой области. Враг пытается окружить город и постоянно бьет по нему из разного вооружения.

27 марта россияне в очередной раз нанесли по Авдеевке ракетный удар. В результате обстрела повреждены здания гостиницы и суда.

26 марта из разрушенного города решили эвакуировать сотрудников коммунальных служб. Также призывают выезжать местное население.

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