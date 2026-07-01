Если полторы или две недели нет ракетных ударов, то это означает, что российские оккупанты накапливают вооружение и готовятся к массированному удару по Украине.
Об этом в комментарии УНИАН сказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, отвечая на вопрос о данных канала "еРадар", согласно которым якобы массированный ракетный удар по Украине может произойти сегодня или завтра.
"Россияне продолжают наносить по нам массированные ракетно-дроновые удары. И в последнее время очень часто под эти удары попадает Киев. Можно рассматривать это как их ответ на наши удары по Москве, хотя там может быть и другая причина", – отметил он.
Гетьман подчеркнул, что если полторы или две недели нет ракетных ударов, то это означает, что россияне накапливают вооружение и готовятся к массированному удару.
Кроме того, напомнил он, Украина нанесла по важным объектам врага результативные удары, которые серьезно влияют на способность россиян осуществлять ракетные атаки.
Также свою работу в Беларуси прекратили ретрансляционные станции, которые помогали "Шахедам" и крылатым ракетам российских захватчиков.
"Поэтому стоит ли ожидать массированного ракетного удара: отремонтировали, наладили – ожидать, очевидно, нужно", – сказал Гетьман и подчеркнул, что это все равно может быть предварительной и неточной информацией, как и информация мониторинговых каналов, поэтому призвал прислушиваться к официальным предупреждениям властей.
Об этом сообщил "еРадар"
Ранее Telegram-канал "єРадар" отметил: "Массированный ракетный удар, которым вас пугали вчера, по нашему мнению, скорее всего, состоится сегодня/завтра".
Канал привёл перечень возможных средств поражения, которые, вероятно, будут использованы во время массированного удара:
- 8 самолетов Ту-95МС на аэродромах "Оленья" и "Энгельс";
- 2–3 самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Дальний Восток);
- 4 оснащенных ракетами "Калибр" носителя (маловероятно, что они будут использованы);
- до 10 гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" из Крыма и Курска;
- до 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/КН-23.
"Несколько больше, чем обычно, количество ударных и имитационных БПЛА, поскольку за последние несколько недель врагу удалось накопить значительное количество БПЛА, в связи с чем и была снижена интенсивность их использования на территории Украины. Приблизительное количество – 800 единиц", – добавили в "еРадаре".
Также, как отмечает канал, "готовы 6 самолетов МиГ-31К, которые, вероятно, будут задействованы уже после утренней атаки для поражения отдельных целей".
Кроме того, отмечается, что общее количество крылатых ракет Х-101, которые могут быть применены, составляет 60 единиц.
Приоритетные цели
"Среди приоритетных целей – г. Киев и Киевская область. Но мы не исключаем такого варианта, что средства нападения будут распределены для удара по столице и западной части Украины – для поражения максимального количества объектов", – говорится в сообщении.
Кроме того, пишет канал, под угрозой находятся населенные пункты, расположенные в зоне досягаемости баллистических ракет.
"Не исключено, что враг будет наносить удары по объектам энергетики – на фоне аномальной жары в Украине и перегрузки энергетической системы", – отметили в "еРадаре".
Удары по России
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины во второй раз нанесли удар по одному из крупнейших российских производителей смазочных материалов – нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, расположенному на расстоянии более 1 тысячи 300 километров от линии фронта.
В то же время издание The Atlantic отметило, что за последние две недели Украина нанесла серию ударов беспилотниками по целям в глубине российской территории – прежде всего в Москве и ее окрестностях. В частности, как отмечает издание, атака на Московский НПЗ 18 июня действовала на нескольких уровнях, чтобы "опозорить и подорвать позиции Путина".