По словам Волоимира Фитьо, война продолжается фактически в онлайн-режиме, и незаметно сформировать "ударный кулак" невозможно.

Разговоры о возможном наступлении врага на Харьков в ближайшее время были скорее информационным "вбросом". Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Он отметил, что Силы обороны контролируют количественный состав вражеской армии, как на Купянском направлении, так и на северной границе с Россией.

"Война продолжается сейчас практически в онлайн режиме и для того, чтобы подготовить какой-то "ударный кулак", надо провести ряд мероприятий и незаметно это сделать практически невозможно", - подчеркнул Фитьо.

Он посоветовал харьковчанам прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, потому что враг бьет по городу и области ракетами.

"А в остальном - поводов для переживаний местного населения нет, ситуация контролируемая. Сейчас мы видим, что это скорее всего был информационный "вброс", - считает Фитьо.

Представитель ВСУ отметил, что активные наступательные действия российских оккупантов на Купянском направлении начались еще в начале октября, а украинские военные к этому были готовы. При этом он подчеркнул, что успехов на Купянском направлении у врага в настоящее время нет.

Фитьо также добавил, что враг за минувшие сутки на Купянском направлении пытался 8 раз атаковать наши позиции, дважды вблизи населенного пункта Синьковка и 6 раз на Лиманском направлении. По его словам, враг потерял 207 своих военных, также было уничтожено 41 единицу военной техники - в частности, 5 танков Т-72, 5 средств РЭБ.

Атаки РФ на Харьковщину - последние новости

В Харьковский ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление со стороны Белгорода. По словам главы администрации Олега Синегубова, в области фиксируется уменьшение вражеских атак на Купянщине, но противник продолжает накапливать силы на этом направлении.

Также УНИАН сообщал, что на днях россияне ударили авиабомбами по селу в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

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