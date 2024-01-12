По словам Олега Синегубова, на территории РФ фиксировались приземления самолетов Ил, но они привезли не войска, а ракеты С-300.

В Харьковской области фиксируется уменьшение вражеских атак на Купянщине, но противник продолжает накапливать силы на этом направлении. ВСУ контролируют ситуацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, угрозы со стороны Белгородской области пока нет – противник имитирует активность для отвлечения внимания и запугивания. Так, на территории РФ фиксировались приземления самолетов Ил, но они привезли не войска, а ракеты С-300, которыми били по Харькову.

"Следим за врагом 24/7. у оккупантов нет сил и средств для штурма с этого направления", - написал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что продолжаются хаотичные обстрелы исключительно гражданской инфраструктуры Харькова – оккупанты терроризируют население области.

"Поэтому обращаемся к жителям: ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги", - призвал Синегубов.

Атаки РФ по Харьковской области - последние новости

На днях россияне ударили авиабомбами по селу в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате удара были повреждены 10 частных домов и магазин, возник пожар в школе.

Также УНИАН сообщал, что военный эксперт Сергей Грабский рассказал, существует ли угроза нового наступления на Харьковщину.

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