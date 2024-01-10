Оккупанты нанесли удар по Купянскому району.

Российские оккупанты ударили по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. "Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района. В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина", - написал он.

Кроме того, добавил Синегубов, в результате удара были повреждены 10 частных домов и магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 10 января, военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что может существовать угроза активизации боевых действий на Купянском направлении, но угрозы вторжения на территорию Харьковской области с других направлений, в частности, непосредственно из Белгорода, на сегодня не существует.

Говоря о самом Харькове, эксперт отметил, что город и населенные пункты на территории области находятся практически под постоянными обстрелами врага. А украинские войска наносят ответные удары, пытаясь создать свою буферную зону.

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