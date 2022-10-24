По мнению эксперта, ракетные удары по Украине продлятся до конца войны.

Россия пристреливается, нанося ракетные удары по Украине. Такие атаки будут только усиливаться в ближайшем будущем.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов во время одного из своих эфиров.

"На мой взгляд, это пристрелка. Они пристреливают те места. Чем ближе мы будем приближаться к зиме, тем более, на мой взгляд, эти обстрелы будут усиливаться. Точность этих обстрелов будет повышаться", - сказал Жданов.

По его словам, Россия бьет по объектам критической инфраструктуры крылатыми ракетами. Некоторые из них, в частности Х-101, уже заканчиваются. Об этом свидетельствует и то, что РФ начала использовать для атак на Украину ракеты такого типа 2022 года выпуска, следовательно они попадают на фронт прямо из-под конвейера.

Эксперт не исключает, что Россия может обходить санкции, чтобы получить комплектующие к своим ракетам. По его словам, этот момент требует глубокого анализа. Впрочем, ракеты в России все еще есть, производство налажено, поэтому атаки на Украину продлятся до конца войны.

"До конца войны будут ракетные обстрелы, поверьте. Такова методика ведения войны Российской Федерации", - отметил Жданов.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

С 10 по 18 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

Утром 22 октября российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате ракетной атаки на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины масштаб повреждений можно сравнить с последствиями атаки 10-12 октября.

В результате атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Украинцев призвали в течение нескольких дней с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

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