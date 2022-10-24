Эксперт Олег Жданов раскрыл особенности пуска этих ракет.

Российская Федерация для обстрела Украины стала применять сверхзвуковые ракеты "Кинжал", которые пока не может сбивать украинская система ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они хотели сделать гиперзвуковую ракету со скоростью около 5-7 махов с дальностью пуска около 2 тысяч километров, чтобы за счет скорости ее никто не мог сбить. До начала вторжения Россия смогла переоборудовать четыре МИГа и один или два Ту-22М3 под пусковую установку этих ракет", - сказал он.

Эксперт раскрыл особенности пуска этих ракет.

"Сверхвуковой истербитель разгоняется до сверхзвука (около 2,5 маха) и сбрасывает эту ракету. Ракета начинает еще больше ускоряться и за счет скорости должна преодолевать любую ПРО противника. Она только на отдельном участке может достигать гиперзвуковой скорости, а дальше ее теряет из-за сопротивления воздуха и инерционной потери ускорения", - заявил Жданов.

Также он рассказал, почему РФ так мало их применяет.

"Три из четырех самолетов, которые переоборудованы для пуска этих ракет, находятся в Беларуси, и их поднимают переодически. Эти ракеты не были пущены в серийное производство, они производились в рамках научно-исследовательской программы. Есть информация, что этих ракет изготовлено в пределе двадцати штук, поэтому они так редко используются РФ. С учетом того, что они уже из три или четыре раза применяли по Украине, то десяток-полтора у них в запасе еще есть", - пояснил он.

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал": что известно

Недавно мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что над Минском были замечены три истребителя-перехватчика Миг-31К специальной модификации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По словам эксперта Коваленко, сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.