Россияне не решили задачу, они просто выбросили потенциал, объяснил советник ОП.

Россия истратила свой стратегический запас ни на что, заявил в беседе с Марком Фейгиным советник ОП Алексей Арестович.

У России чуть больше 200 ракет типа X-55, X-101. Их, по подсчетам Арестовича, хватит на 4-5 ударов в случае пусков 70 ракет, как в прошлый раз.

"Это печально для них: они не решили задачу, они выбросили потенциал. Все эти развлечения обошлись им за 10 млрд долларов. Они выбросили стратегический запас на достижение едва тактических целей. Какие цели? Украина посидела два дня без света. А вы остались без стратегического потенциала одного из основных средств нападения, которые есть на вооружении России", - объяснил Арестович.

Советник ОП согласился, что Москва может менять ракеты, но только в ущерб эффективности.

"Они могут менять ракеты, стрелять Х-22 и прочее. Но (не смогут – ред.) инфраструктуре нанести урон ракетой с погрешностью 600 м. Эти же не всегда попадают. Потом они будут бить ракетами средней дальности до 300 км, которые у них висят на Су-34", - высказался он.

По словам Арестовича, у врага есть еще потенциал для нанесения в принципе ударов по Украине: "Но типы ракет россияне будут менять на менее эффективные. Например, на противокорабельные, но у них есть своя специфика. В принципе, я думаю, будет меньшим (массированный удар – ред.) и с меньшей эффективностью".

"Это идиотизм, это хуже, чем топить долларами буржуйку. Выменять стратегический потенциал ни на что", - подытожил Арестович.

Ракетный массированный удар по Украине 5 декабря

Русские войска нанесли удар по ряду украинских городов в понедельник, 5 декабря. Украинской ПВО удалось сбить более 60 ракет из выпущенных 70.

В связи с атакой российских террористов энергетики вновь ввели аварийные отключения электричества. Крупнейшее пострадала Одесская область: тысячи горожан там остались без света, воды и тепла.

В "Укрэнерго" подтвердили, что некоторые ракеты оккупантов попали в объекты энергетики.

Массированный удар совпал с загадочной атакой на российские аэродромы стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях России. Подтверждено повреждение самолетов, которые планировали участвовать в массированном ударе.

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