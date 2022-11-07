По его словам, командованию РФ выгоднее, если бы пленные погибли, а погибших считали пропавшими без вести.

Командование РФ вносит пленных оккупантов в списки без вести пропавших, а не погибших, чтобы не выплачивать семьям компенсации. Впрочем для них выгоднее, если бы пленный погиб, а 200-ый - пропал без вести.

Как рассказал в интервью проекту "Орестократия" журналист Владимир Золкин, который регулярно общается с пленными оккупантами, родные захватчиков иногда совсем ничего не делают для их возвращения домой.

"Для них (командования РФ - УНИАН), в принципе, лучше, чтобы пленник погиб, чтобы он не попадал в плен... Тех, кто попадает в плен, они вносят в списки без вести пропавших, не погибших. Так также проще, потому что не понятно, что с человеком, не нужно компенсации выплачивать", - сказал Золкин.

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Кроме того, оккупанты отказываются забирать тела своих военнослужащих. Речь идет о сотнях трупов, которые хранят в Украине. Россияне шевелятся только под натиском родных 200-х оккупантов.

"Трупы в рефрижераторах уже лежат, а они их забрать не хотят. Я очень много эту тему продвигал, чтобы мне дали возможность поснимать те трупы. И вот мы пришли, вскрыли несколько мешков, показали лица этих русских. Тогда их родственники пошли к омбудсмену российскому и потребовали возвращения. С этого времени начался обмен тел хотя бы. Хотя есть случай, когда оккупанты умудрились попасть артиллерией в поезд, который ехал с их телами... Это экономия. Триста трупов, семье каждого надо выплачивать компенсацию", - сказал журналист.

Золкин подтвердил, что места размещения рефрижераторов, засекречены, чтобы россияне их не взорвали. Так же засекречены места содержания пленных. "Не было бы их – не было бы проблем", - добавил Золкин.

Обмен военнопленными с Россией

Как сообщал УНИАН, 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными. В Украину удалось вернуть 215 героев, в том числе 124 офицера.

Пять наиболее известных командиров - Герой Украины Денис Прокопенко "Редис" из "Азова", Сергей Волынский "Волина" из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега из Нацгвардии, Герой Украины Евгений Бова.

Также домой вернулась известная многим украинцам Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Как известно, 200 украинских защитников обменяли на Виктора Медведчука, а 5 командиров - на 55 оккупантов. Сейчас они находятся в Турции.

Также из плена вернулись 10 иностранцев-защитников Украины - пятеро граждан Великобритании, двое граждан США и по одному представителю Швеции, Хорватии и Марокко.

17 октября Украина освободила из русского плена 108 женщин.

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