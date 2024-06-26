Контраст между двумя сторонами стола вряд ли мог быть более резким.

Первая попытка украинцев добиться мира началась, как только началось полномасштабное вторжение РФ. В то время президент Владимир Зеленский имел два главных приоритета: обратиться к миру с просьбой помочь Украине защититься и призвать диктатора Владимира Путина объявить перемирие, пишет Time.

"Нам нужно поговорить о конце этого вторжения. Мы должны говорить о прекращении огня", - сказал он на следующий день после начала вторжения.

На следующей неделе на юге Беларуси начался первый раунд мирных переговоров. Контраст между двумя сторонами стола вряд ли мог быть более резким. Россияне появились в деловых костюмах и галстуках. Глава украинской делегации Давид Арахамия был в черной бейсболке.

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"Наше дело было антидипломатией, начиная с дресс-кода. Они начинали с легализации, а я говорил: "Мне не нужна эта фигня, разберись в обычных терминах", - сказал тогда Арахамия.

В течение шести недель участники переговоров достигли контуров соглашения. В обмен на надежные "гарантии безопасности" со стороны России и других стран Украина согласилась бы отказаться от планов вступления в альянс НАТО и принять статус "постоянного нейтралитета". Предложение дало Путину шанс претендовать на хотя бы частичную победу. Его главным оправданием для начала вторжения было не допустить вступление Украины в НАТО, и Зеленский предложил ему выполнить это желание. Он также был готов уступить территорию в обмен на мир.

Кремль, похоже, был готов рассмотреть эти условия. Но в конце апреля 2022 года мирный процесс сорвался по нескольким причинам. Участники украинских переговоров были напуганы массовыми зверствами, которые совершили российские войска, особенно в Буче, и они призвали Зеленского выйти из переговоров. Позиция США и Европы мало способствовала их развитию. Западные союзники Украины отказались дать твердое обещание остановить вторжение России в будущем.

"На самом деле они посоветовали нам не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности", - позже сказал Арахамия.

Без таких гарантий со стороны Запада украинцам осталось бы полагаться на добросовестность россиян.

Другой причиной провала этих переговоров было состояние боевых действий. В первый год вторжения украинские вооруженные силы одержали удивительные победы. Они победили Россию в битве под Киевом той весной, заставив захватчиков отойти примерно с половины земли, которую они оккупировали. Осенью русские потерпели новые поражения в северо-восточном районе Харькова и южном городе Херсон.

Когда Украина приобретала позиции, ее союзники призвали Зеленского возобновить мирные переговоры с позиции силы.

"Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь ею. Ловите момент", - сказал генерал США Марк Милли, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов, после того, как россияне отступили из Херсона в ноябре 2022 года.

Но украинцы отвергли его совет. Коллега Милли в Киеве заявил, что мирные переговоры могут начаться только после освобождения всей территории Украины. Зеленский чувствовал то же самое: зачем останавливаться, когда у него был импульс?

Ряд побед в первый год вторжения убедил Зеленского, что война будет продолжаться "по той же траектории". Тем не менее, он не мог игнорировать давление со стороны своих союзников, которые призывали его рассмотреть пути достижения урегулирования с Путиным. В качестве компромисса Зеленский предложил амбициозный план, который назвал "Формула мира".

Возможны ли мирные переговоры с РФ - что уже сообщалось

Накануне инициированного Киевом саммита мира в Швейцарии (проходил 15-16 июня без участия РФ) Владимир Путин выдвинул требования якобы для прекращения войны в нашей стране. В частности, диктатор потребовал отказа от ряда областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Украинские власти не раз подчеркивали, что не будут соглашаться на ультиматумы россиян.

По итогам саммита мира десятки государств поддержали декларацию, в которой говорилось о том, что под контроль Киева нужно вернуть Запорожскую атомную электростанцию. Кроме того, сообщалось, что может быть проведен второй саммит мира, на который возможно приглашение представителя России.

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