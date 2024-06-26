25 июня в Люксембурге состоялась первая межправительственная конференция, посвященная вступлению Украины в Евросоюз.

Продолжительность переговоров с Евросоюзом по вступлению Украины может занять меньше времени, чем ранее, в случае с некоторыми другими странами, и вполне реалистичная дата - 2030 год, рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что пара лет может быть слишком мало. Но до сих пор я видела в Украине большую решимость и большое упорство двигаться быстро. Поэтому я на самом деле думаю, что в случае с Украиной это может занять меньше времени, чем раньше, в случае с некоторыми другими странами. Считаю, что 2030 год - это очень реалистичная дата", - сказала она.

В то же время Матернова подчеркнула, что это не означает, что процесс вступления Украины в Евросоюз уже необратим, ведь, судя по прошлому опыту, могли и быть причины для обратности.

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"Вот если, скажем, страна превратилась в диктатуру, то, наверное, - в жизни в этом смысле нет ничего необратимого, да? Но если вы спросите, является ли это твердым обязательством, и находимся ли мы с Украиной на пути к ЕС, то я ответила бы решительным "да". И на самом деле это нельзя было сказать до полномасштабного вторжения", - пояснила посол.

Украина в ЕС - последние новости

Как ранее писал УНИАН, недавно Совет ЕС согласовал начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Уже 25 июня ЕС начал подготовку к межправительственным конференциям с этими странами.

"Я благодарен Совету ЕС за твердую политическую волю. Мы с нетерпением ждем 25 июня, когда Украина и ЕС проведут свою первую межправительственную конференцию, которая фактически положит начало процессу переговоров", - отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

Как известно, Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до полноправного членства в ЕС Украине осталось всего три шага. По его словам, вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы.

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