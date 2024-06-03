'Эта тема была основной': у Зеленского анонсировали положительные решения по ПВО для Украины

Сейчас Украина активно сотрудничает с США по новым поставкам ПВО.

В ближайшее время ожидаются положительные заявления союзников Украины относительно новых поставок систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

"Была встреча в Сингапуре (президента Владимира Зеленского - УНИАН) с министром обороны США Ллойдом Остином. И там тема ПВО была основной. Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть обсуждения. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - отметил Никифоров. Видео дня

По его словам, сейчас Украина активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь - с другими союзниками, относительно новых поставок ПВО.

"И ожидаем уже публичные положительные решения в ближайшее время", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Зеленский в Сингапуре

Как сообщал УНИАН, 2 июня на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и поблагодарил за предоставление разрешения ограниченно бить американским оружием по территории Российской Федерации. Глава государства отметил неизменную мощную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны США.

Отдельно Зеленский отметил критическую важность принятого Конгрессом пакета военной помощи. Также, стороны обсудили оборонные потребности Украины, на которые направляется помощь от Соединенных Штатов, в частности для тренировки и комплектации новых бригад. Президент поблагодарил министра обороны США за активную работу по усилению украинской системы ПВО.

Собеседники также уделили внимание коалиции истребителей F-16, в частности необходимым совместным усилиям для ускорения поставок истребителей.

Глава государства отдельно выразил благодарность за принятие администрацией президента США важного решения о разрешении ограниченных ударов американским оружием по территории России для эффективного противодействия попыткам РФ расширять зону боевых действий. Кроме того, президент Украины и министр обороны Соединенных Штатов Америки отметили прогресс по подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

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