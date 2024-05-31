Комплекс "Небо-СВУ", который возле Армянска обеспечивал защиту объектов на участке фронта в 380 км, больше не работает.

Дроны Службы безопасности Украины уничтожили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения ценой в 100 млн долларов, что сделало вражескую ПВО "слепой" на значительном участке фронта. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники.

"В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн. По данным источников, его поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ", - отметили источники.

Так, эта РЛС вблизи города Армянск, что на севере Крыма, контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

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При этом, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

"Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта", - отметили источники.

Комбинированная атака на Крым

Как сообщал УНИАН, Силы обороны совместно с СБУ провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских оккупационных войск в Крыму.

Так, по предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

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