Российские оккупационные войска сейчас не имеют достаточного количества ресурсов для осуществления серьезного наступления на востоке Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный.
"Во-первых, наши войска сейчас насыщены дронами, очень активно строят линии укрепления и минируют линии. То есть прорвать эту линию обороны будет очень сложно россиянам", – подчеркнул он в эфире телемарафона.
Эксперт отметил, что у оккупантов могут быть только тактические успехи. Речь идет о продвижении врага на несколько сотен километров – это происходит почти на всех участках фронта.
"Но широкий прорыв для того, чтобы пройти на какие-то там десятки километров – российская армия сейчас таких ресурсов не имеет", – констатировал Павел Нарожный.
Война в Украине: актуальные новости
В течение суток на передовой произошло более 60 боевых столкновений. По данным Генштаба, самой сложной является ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Луганщине наблюдается активизация наступательных действий российских захватчиков. Враг начал применять там новейшую технику, в частности танки Т-90АМ "Прорыв", рассказал бывший начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Тем временем в Силах обороны предупредили об угрозе с Черного моря. Сейчас враг держит там четыре ракетоносителя: два подводных и два надводных. К применению могут быть готовы 24 ракеты "Калибр".