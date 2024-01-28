Нарожный заметил, что продвижение врага на несколько сотен километров происходит почти на всех участках фронта.

Российские оккупационные войска сейчас не имеют достаточного количества ресурсов для осуществления серьезного наступления на востоке Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Во-первых, наши войска сейчас насыщены дронами, очень активно строят линии укрепления и минируют линии. То есть прорвать эту линию обороны будет очень сложно россиянам", – подчеркнул он в эфире телемарафона.

Эксперт отметил, что у оккупантов могут быть только тактические успехи. Речь идет о продвижении врага на несколько сотен километров – это происходит почти на всех участках фронта.

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"Но широкий прорыв для того, чтобы пройти на какие-то там десятки километров – российская армия сейчас таких ресурсов не имеет", – констатировал Павел Нарожный.

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В течение суток на передовой произошло более 60 боевых столкновений. По данным Генштаба, самой сложной является ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Луганщине наблюдается активизация наступательных действий российских захватчиков. Враг начал применять там новейшую технику, в частности танки Т-90АМ "Прорыв", рассказал бывший начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Тем временем в Силах обороны предупредили об угрозе с Черного моря. Сейчас враг держит там четыре ракетоносителя: два подводных и два надводных. К применению могут быть готовы 24 ракеты "Калибр".

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