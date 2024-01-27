Гуменюк отметила, что враг уже давно не прибегал к применению этих ракет для атак по украинским городам.

Российские оккупационные войска держат в акватории Черного моря сразу четыре ракетоносителя. Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас в Черном море ракетно-ударная группировка состоит из четырех ракетоносителей – это два подводных и два надводных. 24 "Калибра" в таком случае могу быть готовы к применению. И это очень высокий риск ракетной опасности и угрозы из акватории моря", – подчеркнула она в эфире телеканала "Мы - Украина".

Она отметила, что враг уже давно не прибегал к применению этих ракет для атак по Украине.

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"Учитывая то, что уже давно враг не использовал "Калибры", и даже учитывая те сложности, которые у них есть с обеспечением дальнейшей логистики и обслуживания, они все же способны прибегнуть к использованию. И поэтому эту опасность сбрасывать со счета нельзя", – констатировала Гуменюк.

"Пауза" в применении калибров: мнение эксперта

Последние несколько недель российские оккупационные войска не применяли для атак по Украине ракеты "Калибр", хотя раньше их использовали значительно чаще. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркивает, что это не повод расслабляться.

"Пауза" в ударах "Калибрами" не является свидетельством того, что у россиян эти ракеты закончились или не производятся. По словам эксперта, с 25 сентября 2023 по 25 января 2024 у россиян накопление крылатых ракет морского базирования "Калибр" только за счет производственных мощностей может составлять более 240 единиц.

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