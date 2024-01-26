В то же время руководитель эстонской разведки отмечает, что оккупанты могут готовиться к штурму Авдеевки.

Разведка Эстонии увидела признаки постепенного уменьшения интенсивности наступательных действий россиян в Украине, но при этом отмечает, что армия РФ активизировалась в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

"Общая интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущими неделями, за одним исключением. В районе Авдеевки количество обстрелов со стороны Российской Федерации имеет тенденцию к росту", – сообщил он.

По словам представителя эстонской разведки, снижение боевой активности в основном связано с изменением погоды – ростом осадков и сохранением плюсовой температуры, из-за чего почва становится труднопроходимой для техники.

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В то же время, добавляет Кивисельг, россияне продолжают активные бои в районе Авдеевки, где накапливают технику – вероятно, готовясь к очередной попытке прорыва.

"Вполне вероятно, что нынешняя интенсивность наступательной активности в направлении Авдеевки и ее возможная переориентация также направлена на слом боевого духа украинцев", – считает руководитель эстонской разведки.

В то же время на южном участке фронта, добавил он, украинские силы смогли удержать занятые ими территории, особенно на восточном берегу Днепра. Поэтому в целом оперативный прорыв РФ в Украине в ближайшие недели маловероятен.

"Можно с уверенностью сказать, что наступательная активность с российской стороны начинает демонстрировать признаки снижения в общем контексте с ухудшением погодных условий. Если мобильность будет замедлена, бронетехника – заторможена, окопы – будут заполняться водой, тем более начнет проявляться битва воль, и нет сомнений, что у Украины будет гораздо больше воли, чтобы выиграть эти сражения в защиту собственной страны", – считает глава эстонской разведки.

Авдеевка - что происходит в городе

Как писал УНИАН, поля вокруг Авдеевки покрыты телами погибших россиян, которые никто не забирает. Они попримерзали к земле, создавая собой адские пейзажи вокруг разрушенного города.

Украинские защитники рассказывают, что российские войска продолжают вести масштабные пехотные "мясные штурмы" вокруг Авдеевки. На одном участке за день могут уничтожать по 40-70 россиян, но уже на следующий день на штурм идет новая группа смертников.

Как отмечал военный обозреватель Евгений Дикий, Авдеевская "мясорубка" является выгодной для Украины с военной точки зрения, ведь перемалывает российскую армию.

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