Восемь лет назад, после аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, казалось, что следующей может стать чуть ленивая, прагматичная Одесса – стратегически важный объект на берегу Черного моря. Город со своими особенностями, криминалитетом и разношерстностью. Город, в котором успешно уживаются представители порядка 130 наций и народностей, со своим колоритом, верой и "тараканами" в голове. А попробуйте с ними, со всеми, не разругаться! Не зря за одесситами тянется эдакий исторический шлейф – миролюбие и стремление договориться.

Говорят, в том числе эта особенность могла сыграть злую шутку с одесситами в 2014 году. Мол, некие местные коммерсанты, на всякий случай собрав чемоданы, намеревались договорится с Кремлем. Ну, чтоб не бомбили и бизнес не очень кошмарили… Случилось бы нечто подобное? Уже никогда не узнаем. История не терпит сослагательного наклонения. Зато она показала, что, казалось бы, аполитичный мегаполис очень даже способен на ураган эмоций, массовые протесты, беспорядки и уличные бои…

Да, после кровавых событий 2014-го Одесса долго приходила в себя. Оппоненты разошлись "по углам", и появлялись, как правило, чтобы отметить (каждый по-своему) сакральные даты. Пошли слухи: проукраинские активисты рассорились между собой, дескать, теперь у каждого свои интересы и цели. Как следствие, город в патриотическом смысле очень ослаб…

Конечно, такие моменты не могут не беспокоить в контексте угрозы полномасштабного вторжения в Украину северного соседа, давно положившего глаз на "жемчужину".

Недавно в Интернете появилась видеозапись от якобы местных сепаратистов. Человек в надвинутом на лоб капюшоне и маске утверждает, мол, представляет движение "Вольный город Одесса", которое берет на себя ответственность за поджег автомобиля бывшего руководителя киевской ячейки "Национального корпуса" Сергея Филимонова. Мол, "подполье" поднимает голову, а СБУ не удалось задержать ни одного участника этого движения. Конечно, не факт, что запись сделали одесситы. Но нервы Одессе-маме это таки щекочет. Тем более, в контексте с задержанием агента российских спецслужб, заказавшего диверсии в Южной Пальмире, в частности порчу мемориального знака и поджоги военных машин...

Однако вскоре проукраинские активисты дали ответ, заявив о готовности защищать город. Они записали соответствующее видеообращение, которое активно тиражируется в социальных сетях. На видео представители различных патриотических организаций обращаются к потенциальным захватчикам на украинском и русском языках. Они утверждают: в случае необходимости выступят единым фронтом, чтобы защитить Одессу-маму. Активисты говорят, что уже доказали преданность городу в 2014-м и напомнили о местных катакомбах, которые станут надежным укрытием для партизан. Парни с оружием в руках утверждают: несмотря на все разногласия, возникшие между ними в последние годы, независимо от языка, на котором общаются, и в какие ходят храмы, станут бок о бок против оккупантов.

"Нам отступать некуда, за нами только море. Нам есть, чем вас встретить... Одесса всегда славилась разнообразием национальностей и гостеприимством, но только для тех, кто приходит к нам с миром…", - подчеркивают активисты.

На это обращение уже появилась реакция оппонентов. Некая горожанка обратилась в полицию с просьбой разобраться, имеется ли у этих мужчин разрешение на ношение огнестрельного оружия…

И снова ответ: штаб обороны Одессы, в который входит ряд проукраинских организаций, заявил о проведении открытых занятий для населения. Уже в ближайшие дни обещают масштабную военную тренировку для обычных людей, чтобы научить их защищать себя в случае вторжения РФ. Принять участие может каждый желающий с любым уровнем подготовки.

"В связи с наращиванием сил российских войск на границах с Украиной, а также отсутствием эффективных действий власти по усилению армии и терробороны, вопрос гражданской обороны стоит как никогда остро. Как показывает опыт 2014-го, рассчитывать можем только на собственные силы", - сказано в сообщении.

Во время подготовки инструкторы с боевым опытом будут обучать обращению с оружием, тактике, представят экспозицию с макетами оружия, амуниции и т.д.

Надо полагать, предложение получит отзыв среди жителей Южной Пальмиры, которые не хотят повторить судьбу Луганска и Донецка. Танки на улицах, оккупанты (не важно, на каком они говорят языке) – перспектива, прямо скажем, не очень...

И, хотя многие одесситы не верят в полномасштабную войну с "братским народом", возможное вторжение все-таки обсуждают. Например, на знаменитой Соборной площади, где на игру в шахматы и "посмотреть на людей" частенько собираются старожилы. Особо запомнился ответ одного игрока: "Так достали этой военной угрозой, что у меня в туалете уже пулемет…". Неизвестно, есть в отхожем месте старого шахматиста орудие "Льюиса" или "Максим", или он пошутил в чисто одесской манере, но ясно одно – в хлеб-соль оккупантам вряд ли приходится верить. История прошлых лет и активность, казалось, немного "уснувших" патриотов, показывают: в случае вторжения, в Одессе может пролиться кровь. Много крови.