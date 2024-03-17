Он отметил, что в таком случае останется только вариант открытого конфликта Запада и РФ, что приведет к огромному количеству жертв.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что для войны в Украине есть два сценария - установление перемирия, или прямой конфликт Запада с Россией. Как сообщает B92, об этом он сказал на встрече с премьером Баварии Маркусом Зёдером в Белграде, комментируя вероятный ввод западных войск в Украину.

Он в частности, спрогнозировал, что в ближайший период "у нас будут некоторые изменения в доктринах".

"Есть два сценария. Либо Запад пойдет в направлении полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая какое-то перемирие будет установлено, что означало бы огромное облегчение для мира", - сказал Вучич.

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Он отметил, что в случае конфликта между Западом и Россией "никто ничего от этого не выиграет" и заявил, что в случае такого сценария ожидается огромное количество жертв.

"Я не уверен, что этот конфликт не будет иметь больше жертв, чем Вторая мировая война, которую невозможно представить в 21 веке", - заявил Вучич. - Мы малы и незначительны в этом смысле, но в любом случае это повлияет на Сербию. Мы должны быть готовы к любому решению, и мы узнаем в течение 100 дней".

Война России и НАТО

Согласно анализу немецких спецслужб, Москва может удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет и напасть на страны НАТО уже в ближайшее время.

Немецкие спецслужбы делают вывод, что "больше нельзя исключать", что Путин нападет по крайней мере на некоторые страны НАТО, такие как Балтия или Финляндия, с 2026 года.

Экс-главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что в случае победы в Украине РФ примерно за 3-4 года примет решение о нападении на страны НАТО.

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