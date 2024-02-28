Россия сделает то, чем угрожает, уверен Ходжес.

В случае победы в Украине Россия будет наступать на страны Балтии или другое государство НАТО, уверен экс-главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Если Украина не будет успешной, и Россия сможет победить Украину, то я верю, что Россия сделает то, что угрожает сделать. А именно: продолжит наступление на Литву, Латвию или Эстонию, или, возможно, на Польшу или Румынию", - заявил он в эфире Radio NV.

По его мнению, перейти к агрессии против НАТО Россия сможет, как только оправится от потерь в Украине:

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"Как по мне, это не очень сложная задача для России - совершить такую агрессию через три-четыре года. Конечно, если Украина добьется успеха с помощью США, Германии, Великобритании, Франции, других западных стран, то Россия не сможет этого сделать. А также - если Альянс будет держаться вместе. Если США будут преданы делу, если все страны будут преданы делу, то я думаю, что Россия дальше не пойдет".

Также генерал отметил, что в противном случае вряд ли Кремль посягнет на вторжение в Германию, но соседние с РФ страны под угрозой:

"Все, что они хотят сделать, так это разбить НАТО. А для этого им нужно напасть на какую-то балтийскую страну или, скажем, Польшу".

Путин готовится к войне с НАТО - что сообщалось

Напомним, американский Институт изучения войны пришел к выводу, что президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против НАТО.

Отмечалось, что об этом свидетельствуют два указа российского лидера от 26 февраля, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа. В России также расформировывается Западный военный округ (ЗВО), который Министерство обороны России сформировало в 2010 году путем соединения этих двух округов - МВО и ЛВО.

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