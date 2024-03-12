Он напомнил журналистам о недавнем ракетном ударе по Одессе.

Российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах, он использует паузу на фронте для усиления своих оккупационных войск.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFMTV, комментируя призыв Папы Римского Франциска к переговорам или перемирию с Россией. Он напомнил о российском ударе по Одессе во время его встречи с премьером Греции.

"Пример Одессы показывает, что Путин не заинтересован в переговорах. Для него пауза - это не переговоры, это кислород, способ перевести дыхание, взять время, чтобы восстановить боеспособность своей армии, обучить своих молодых призывников, которые сейчас идут в бой неподготовленными и убегают с поля боя. И перезапустить производство: нас обстреливают северокорейские снаряды и ракеты. Это свидетельствует о том, что у него заканчивается оружие", - отметил Зеленский.

Обстрел Одессы во время визита Зеленского: что известно

Напомним, что 6 марта президент встретился с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в одесском морском порту. Во время их встречи оккупанты ударили по городу ракетой.

В результате российского обстрела в тот день в Одессе погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что они не пытались попасть в президента Украины, а запустили ракету "в заранее спланированное место", однако он сожалеет, что она не убила Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: