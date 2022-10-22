Обстрелянный российскими оккупантами объект энергетики в Луцке фактически уничтожен, сейчас его восстановление невозможно.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
"Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно", - подчеркнул он.
Полищук добавил, что, по предварительной информации, попадание было совершено тремя ракетами Х-101.
Атака России 22 октября: "прилеты" на Волыни
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 октября, российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.
Полищук сообщил, что российские оккупанты ударили по объекту энергетики в городе, один человек получил ожоги.
Впоследствии председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что оккупанты снова атаковали Волынь, произошел повторный "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры.
В Офисе президента Украины сообщили, что из-за атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 миллиона абонентов в семи областях.