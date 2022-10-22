Сообщается, что обстрелянный объект энергетики в Луцке фактически уничтожен, сейчас его восстановление невозможно.

Обстрелянный российскими оккупантами объект энергетики в Луцке фактически уничтожен, сейчас его восстановление невозможно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

"Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно", - подчеркнул он.

Полищук добавил, что, по предварительной информации, попадание было совершено тремя ракетами Х-101.

Атака России 22 октября: "прилеты" на Волыни

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 октября, российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

Полищук сообщил, что российские оккупанты ударили по объекту энергетики в городе, один человек получил ожоги.

Впоследствии председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что оккупанты снова атаковали Волынь, произошел повторный "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры.

В Офисе президента Украины сообщили, что из-за атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 миллиона абонентов в семи областях.