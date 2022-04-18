Президент подписал указы о награждении наших героев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении наших героев.

В вечернем обращении он отметил, что государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника, пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом отметил, что шестерым защитникам Украины присвоено звание Героя Украины.

Также президент поздравил украинских пожарных с праздником - Днем пожарной охраны. "И я искренне приветствую каждого и каждого, кто защищает безопасность наших людей, нашей земли от огня. Кто и в мирное время почти ежедневно – как на войне"- отметил он.

Напомним, Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы тот увидел геноцид, а не просто войну".

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