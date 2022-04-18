Надо продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще и в других городах Украины, как в Донецке и Луганске.

Зеленский призвал людей, которые живут на юге Украины, саботировать распоряжения оккупантов. Нужно продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще и в других городах Украины, как в Донецке и Луганске.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что поддерживает всех, кто борется за Украину в городах, в общинах юга нашего государства.

"Кто защищает наши национальные символы. Кто защищает нашу свободу. Каждое проявление такой борьбы усложняет оккупантам реализацию их задачи", - отметил президент.

Кроме этого он призвал людей саботировать распоряжения оккупантов, сопротивляться "русскому миру".

"Не сотрудничайте с ними. Протестуйте. Нужно продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще и в других городах Украины, как в Донецке и Луганске", - подчеркнул президент Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский прокомментировал задержку с поставкой оружия. Он отметил, что это - разрешение России забирать жизни украинцев.

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