Зеленский призвал людей, которые живут на юге Украины, саботировать распоряжения оккупантов. Нужно продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще и в других городах Украины, как в Донецке и Луганске.
Об этом он заявил в вечернем обращении.
Зеленский отметил, что поддерживает всех, кто борется за Украину в городах, в общинах юга нашего государства.
"Кто защищает наши национальные символы. Кто защищает нашу свободу. Каждое проявление такой борьбы усложняет оккупантам реализацию их задачи", - отметил президент.
Кроме этого он призвал людей саботировать распоряжения оккупантов, сопротивляться "русскому миру".
"Не сотрудничайте с ними. Протестуйте. Нужно продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще и в других городах Украины, как в Донецке и Луганске", - подчеркнул президент Украины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский прокомментировал задержку с поставкой оружия. Он отметил, что это - разрешение России забирать жизни украинцев.