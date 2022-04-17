Президент Украины уверен, что Макрон поймет это, если приедет.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".

Об этом Зеленский сообщил в интервью CNN.

По словам президента Украины, он хочет, чтобы Макрон посетил Украину.

"Я думаю, что он хочет сделать какие-то шаги для того, чтобы Россия вступила в диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял: это не война, а ничто иное как геноцид. Я пригласил его приехать по возможности. Он приедет, увидит и, я уверен, он поймет", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Макрон прокомментировал отказ употреблять термин "геноцид" о преступлениях армии РФ против украинцев. Французский лидер считает, что словесная эскалация "не поможет Украине".

Также Макрон назвал причину своих регулярных телефонных разговоров с Путиным.

Добавим, что Украина должна получить от Франции пожарные машины, кареты скорой помощи и оборудование для спасателей весом 50 тонн.

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