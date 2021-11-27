Стороны обсудили свои общие опасения по поводу длящейся против Украины российской вооруженной агрессии.

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан переговорил вечером, 26 ноября, с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком относительно последних данных о тревожных перемещеничх российских войск вблизи Украины.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Стороны обсудили свои общие опасения по поводу длящейся против Украины российской вооруженной агрессии и жесткой риторики Кремля.

Они согласились с тем, что страны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности. Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеРиск вторжения РФ в Украину: опасность существует всегда, но поздно боятсяЧто предшествовало

23 ноября у представителя Госдепа США Неда Прайса поинтересовались, как будут действовать США в случае наступления РФ на Украину. На что тот заверил, что Вашингтон готов к "непредсказуемому" развитию событий, но рассказать о действия подробнее не может.

Как пишет The New York Times, администрация Байдена до сих пор надеется, что кризис на украинском приграничье удастся решить по дипломатическим каналам. По словам собеседников издания, окружение американского президента "уговаривает" Путина воздержаться от полномасштабного нападения на Украину.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская