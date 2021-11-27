Заявление Байдена прозвучало на фоне размещения войск РФ у украинской границы.

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время может провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время общения с журналистами Джо Байден сказал, что он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности у границ Украины.

"По всей вероятности", - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о возможности таких переговоров.

Подробностей относительно того, когда такие вероятные переговоры могут состояться, не приводится.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Автор: Олег Давыгора