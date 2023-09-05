Это заявление он сделал сразу после достаточно теплой встречи с Путиным, который развязал эту войну.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит на горизонте "обнадеживающей перспективы мира" в Украине. Об этом он заявил турецким СМИ после возвращения из Сочи, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет турецкое издание Milliyet.

"Позиция Турции относительно войны, которая продолжается в Украине, является четкой. С первого дня мы всегда защищали мир, диалог и дипломатию. Мы упорно трудились, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития", – заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара пыталась посадить противоборствующие стороны за стол переговоров, "вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь".

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"К сожалению, война, которая началась 1,5 года назад, еще продолжается. На горизонте также нет обнадеживающей перспективы мира", – заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция готова выступать посредником в вопросах обмена пленными и в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"Мы надеемся, что эта война, которая нанесла ущерб нашим двум соседям и нашему региону, завершится справедливым и прочным миром на основе международного права", – заявил турецкий лидер.

Война в Украине - перспективы наступления мира

Как писал УНИАН, на днях глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд раскритиковал Запад за нетерпение относительно темпов украинского контрнаступления и затягивания войны. Он отметил, что в любой крупной войне есть этапы, и не стоит ожидать, что нынешнее контрнаступление приведет к окончательному завершению войны.

Похожее мнение высказал также генерал США в отставке Марк Арнольд. Комментируя медленные темпы украинского контрнаступления, он подчеркнул, что украинцам не хватает технических средств для преодоления огромных минных полей, которые обустроили захватчики.

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