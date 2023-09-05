Россия требует снять с нее санкции, чтобы экспортировать зерно, но в ООН предлагают альтернативную схему.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества, который позволил бы экспортировать российское зерно без снятия санкций с России. Как пишет турецкое издание Milliyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган после возвращения из Сочи, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам турецкого лидера, Россия требует по крайней мере частичного снятия ограничений со своего "Россельхозбанка" – чтобы он мог проводить платежи по системе SWIFT в турецкий аграрный банк Ziraat Bankası.

Второе требование Кремля связано с запретом страховать суда, которые заходят в российские порты. Для того, чтобы суда могли свободно вывозить российское зерно и доставлять его в другие страны, они должны быть застрахованы. Но из-за санкций британские страховые компании, доминирующие на мировом рынке морского страхования, отказываются страховать эти суда.

Видео дня

Поэтому Москва требует снятия обоих ограничений - и на использование системы SWIFT, и на страхование российского морского экспорта.

По словам Эрдогана, сейчас ООН при поддержке Турции достигла определенного прогресса в этом вопросе. 28 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества, который бы решил вопрос со SWIFT, но не через прямое подключение российских банков, как это хотели россияне. Также ООН сейчас работает над вопросом страхования судов, заходящих в российские порты.

Встреча Эрдогана с Путиным

Как писал УНИАН, накануне турецкий лидер прибыл в российский Сочи, где провел переговоры с Путиным. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Турция стремится возобновить действие Черноморской зерновой инициативы, которая делала возможным морской экспорт зерна из Украины.

Примечательно, что в этом контексте Эрдоган фактически встал на сторону Путина и призвал Украину "смягчить подходы" к "совместным шагам" с Россией, чтобы возобновить работу зернового коридора. И это несмотря на то, что именно Россия вышла из зерновой сделки и именно она препятствует зерновому экспорту.

Вас также могут заинтересовать новости: