Глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в любой большой войне есть этапы. Точно так же и это контрнаступление.

Запад, который дал Украине деньги и технику, начинает высказывать разочарование результатами контрнаступления ВСУ по причине отсутствия терпения.

Об этом в интервью Liga.net заявил глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд, отметив, что это достаточно наивный и неверный взгляд на войну.

"Не хватает терпения. Есть желание видеть результаты. Запад дал технику, танки. Звучат мысли: давайте, заканчивайте с этим, война уже более 500 дней в новостях, когда это уже произойдет? Я скажу вежливо: это довольно невежественный и наивный взгляд на войну", - отметил Эллвуд.

Видео дня

Он отметил, что высадка в Нормании не поставила точку во Второй Мирой, это была лишь одна из фаз.

"Возьмем, например, Вторую мировую. Она не закончилась высадкой в Нормандии. Это была всего одна фаза. Был еще ряд этапов – высадка в Италии, операция "Маркет Гарден", форсирование Рейна, Берлин. В любой большой войне есть этапы. Точно так же и это контрнаступление", - сказал Эллвуд.

Он также подчеркнул, что линия фронта – более тысячи километров. По его словам, сейчас идет активная работа над тем, где лучше всего осуществить прорыв.

"Моральный дух россиян очень низок. Есть путаница в руководстве. Группу Вагнера, которая, пожалуй, была самой мощной их силой, вычеркнули из уравнения. Поэтому будем терпеливы. Давайте позволим генералам на передовой делать свою работу. В последние несколько дней мы видели сообщения, что Украина отвоевывает территории. Так что терпение – это правильно", - заявил Эллвуд.

Он также подчеркнул, что если западная техника не будет поступать, то война будет продолжаться.

"Критически важно: если западная техника не будет поступать, то война будет продолжаться дольше. Путин играет в ожидание и хочет замороженного конфликта. Он хочет, чтобы мы тянули время, чтобы Запад впал в тоску, разочаровался и тому подобное... И чтобы это привело к переговорам", - отметил глава оборонного комитета в парламенте Великобритании.

Контрнаступление

По состоянию н 5 сентября 2023 года ВСУ расширяют брешь в прорванной линии обороны врага и хотят удержать эти позиции. Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы.

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник прогнозирует, что сезон дождей может значительно повлиять на ход боевых действий, так как тогда будет трудно использовать танки и другую тяжелую броню. Перед украинскими войсками стоит задача осуществить основные операции, пока почва сухая.

Вас также могут заинтересовать новости: