По его мнению, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны положительно повлиять на решение конфликта.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что война России против Украины скоро завершится. Такое заявление он сделал, комментируя переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами Украины и РФ.

Об этом сообщает haberglobal.com.

"Мы надеемся, что мир близко. После своих встреч в Украине и России господин (генсек ООН - УНИАН) Гутерриш позвонил мне и сообщил, что переговоры прошли позитивно", - отметил Эрдоган.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед визитом в Москву провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой встречи стала война в Украине.

26 апреля Гуттериш провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".

В среду, 27 апреля, в Кремле данную информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" из ООН у России нет.

27 апреля Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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