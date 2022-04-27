Гуттериш обсудит с Зеленским безопасную эвакуацию гражданских из зоны боевых действий.

Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Киев из Москвы на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы продолжаем нашу работу по расширению гуманитарной помощи об обеспечении эвакуации гражданских из зон конфликта. Чем быстрее закончится война – тем лучше для Украины, России и мира", - написал Гуттериш.

Накануне, 26 апреля, Гуттериш посетил Путина в Москве. Встреча прошла уже за привычным для российского диктатора "длинным столом".

По завершению разговора генсек ООН убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей из "Азовстали".

В среду, 27 апреля, в Кремле это отрицали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" из ООН у России нет.

На встрече Гуттериша и Путина эти договоренности не были достигнуты.

В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский считал ошибочной последовательность визитов генсека Объединенных Наций сначала в Россию, а затем в Украину. Об этом он рассказывал во время пресс-конференции международной прессе в киевском метро.

"Я считаю ошибочным сначала ехать в Россию, а потом в Украину. Это просто неправильно. А с чем он (генсек ООН) вернется: передать нам сигналы от России? Необходимо добавить логики к этой очередности. А логика очень простая. Если ты хочешь закончить войну, ты должен точно знать, что происходит. Приехать. Посмотреть. А что там он увидит? Трупов на Кутузовском проспекте нет", - высказался Зеленский 23 апреля.

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