Президент якобы дал принципиальное согласие.

Офис Генерального секретаря ООН по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным объявила о согласии России провести эвакуацию с "Азовстали".

Об этом в заявлении сообщил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Сообщается, что в ходе встречи тет-а-тет, состоявшейся в Москве 26 апреля, президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, а именно в связи с ситуацией в Мариуполе.

"Президент дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в заявлении.

Последующие обсуждения будут проведены с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.

Отметим, что российские СМИ по итогам переговоров со ссылкой на МИД РФ сообщают о готовности России "рассмотреть инициативы ООН по облегчению страданий гражданского населения на Украин". И только в случае, если они будут на деле способствовать этому.

Кроме того, сообщают, во время встречи Путин обманул Гуттериша, заявив, что гуманитарные коридоры работают, а на "Азовстали" нет гражданских лиц - только "террористы".

После визита в РФ Гутерриш отправится в Киев.

Как писал УНИАН, после в очередной раз сорвавшейся из-за действий российских оккупантов эвакуации с "Азовстали" Украина обратилась к ООН с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с территории завода. Ирина Верещук вечером 25 апреля акцентировала, что ожидаются результаты переговоров генсека ООН Гуттериша с российской стороной.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что на заводе "Азовсталь" скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей. Руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин подтвердил, что на территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети.

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