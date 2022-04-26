Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед визитом в Москву провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой встречи стала война в Украине.

Об этом сообщает издание "Анадолу".

Отмечается, что Гутерреш и Эрдоган обсудили переговоры между Украиной и РФ. Президент Турции отметил, что этот "трек" переговоров является лучшим путем достижения мира в Украине. Политик надеется, что стороны придут к дипломатическому решению прекращения войны.

При этом Эрдоган заявил, что Турция продолжит сотрудничать с ООН, чтобы положить конец гуманитарному кризису в Украине и помочь в эвакуации мирного населения.

В свою очередь спикер генсека ООН Фархан Хак заявил, что Гуттериш хочет понять, какие результаты могут принести переговоры.

"Он (Антониу Гутерриш, - УНИАН) хочет четко поговорить с лидерами обеих стран и посмотреть, какого прогресса мы можем достичь. Наконец, наша цель - прекращение огня и улучшение положения людей в Украине", - заявил Хак.

Ожидается, что во время визита в Москву 26 апреля генсек ООН и глава Кремля обсудят ситуацию в Мариуполе, а именно на "Азовстале", где от войны прячутся сотни гражданских и украинских военных.

Планируется, что после этого Гуттериш в Киеве встретится с Зеленским.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

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