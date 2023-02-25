Тем временем российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из РСЗО.

За сутки, 24 февраля, украинские воины отбили около 70 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На этих направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия по ведению наступательных действий. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также отмечается, что российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих вожнных преступлений захватчиков пострадали мирные города, села и гражданские люди.

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В Генштабе также предупредили, что уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на пяти направлениях и наращивают численность личного состава. Захватчики активно ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны Украины 24 февраля уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и беспилотный летательный аппарат с барражирующими боеприпасами типа "Ланцет". А украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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