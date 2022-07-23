В частности, желательно сделать геопривязку с координатами расположения захватчиков.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины просит жителей Энергодара сообщить точное расположение российских оккупантов.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в социальной сети Facebook.

В частности, в разведке просят жителей города Энергодар и прилегающих территорий срочно сообщить точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами), места проживания руководящего состава оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами), места расположения и маршруты передвижения военной техники, точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (адреса проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и должности, занимаемые сейчас), а также лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационной власти.

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник ЗАЭС Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

21 июля в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты разместили военную технику и оружие также в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.

Напомним, несколько ранее эксперт описал будущее освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

22 июля разведка показала ювелирный удар дронами-камикадзе по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС.

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