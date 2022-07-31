Украинские военные могли быть убиты до взрыва.

Независимые OSINT-исследователи провели свой анализ опубликованных в сети спутниковых снимков территории Еленовской колонии, где были казнены, предварительно, более 50 военнопленных, и пришли к новым выводам.

Так, OSINT-исследователь Александр Оливер, ссылаясь на видео, проанализированное основателем Bellingcat, заметил на снимках свежие могилы, вырытые, вероятно, до взрыва у северной стены колонии.

На старых кадрах видно, что военнопленные были размещены в главном тюремном блоке далеко от разрушенного здания, которое, по-видимому, находится за пределами внутреннего периметра.

Могилы были вырыты за неделю до взрыва, считал основатель Bellingcat. Оливер же пишет, что могилы могли подготовить за два дня до взрыва.

"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление", - написал Оливер.

Он признал, что в лагерях для военнопленных могут быть вырытые могилы, но конкретно этот случай говорит о настоящих намерениях оккупантов казнить бойцов.

"Количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений кажутся больше, чем совпадение. Я считаю, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже был использован как прикрытие, чтобы обвинить Украину", - добавил Оливер.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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