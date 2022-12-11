В спецслужбе пошутили, что это было "экстренное выключение света".

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины разгромили российский "Камаз" с 10 оккупантами.

Как отметили в СБУ, 10 оккупантам "экстренно выключили свет". С этим справился один меткий выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ экстренно "выключили свет" у 10 оккупантов. Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский "Камаз" и его "пассажиров", - говорится в сообщении.

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И техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь.

Война в Украине: потери РФ

ВСУ продолжают "денацифицировать" "вторую армию мира". Ежедневно украинские воины "минусуют" сотни российских оккупантов, 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков. По состоянию на 3 декабря потери россиян среди личного состава достигли 94140.

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

К началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч.

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