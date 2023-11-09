Руководство РФ привлекает для возвращения своих двигателей все возможные дипломатические каналы.

Российская Федерация стремится вернуть, точнее - выкупить, проданные ранее вертолетные двигатели у Египта, Пакистана и Бразилии. Причина заключается в том, что этих двигателей у государства-агрессора не хватает, а они нужны для абсолютного большинства российских вертолетов.

Об этом говорится в материале военного портала Defense Express. Там ссылаются на статью The Wall Street Journal. Американское издание накануне сообщило, что руководство РФ привлекает для возвращения своих двигателей все возможные дипломатические каналы.

Так, соответствующие переговоры состоялись с президентом Египта Фаттахом Ас-Сиси. При этом это произошло уже после того, как Каир отказал России в поставках боеприпасов, которые очень стремился получить Кремль в прошлом году.

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При этом, по информации WSJ, три неофициальных источника заявили о готовности Египта в ближайшее время отправить России 150 двигателей для вертолетов.

В то же время, по словам военных экспертов, возможное решение Египта продать свои запасные двигатели для своих вертолетов - это даже больше чем выстрел себе в ногу, поскольку это не только осложнит отношения с США и Евросоюзом, но и грозит поставить на землю половину своего авиапарка.

"При этом навсегда, потому что единственным альтернативным, точнее - оригинальным источником вертолетных двигателей является Украина. А, если Каир действительно согласится на соглашение с Москвой, то под вопросом может оказаться и вторая часть вертолетного парка Египта на американских и европейских машинах", - утверждают в Defense Express.

Издание также отмечает, что количество двигателей, которые РФ хочет получить от Бразилии и Пакистана, - 12 и 4 единицы.

"И это очень весомый показатель того, как Кремль гоняется по всему миру ради единичного количества вертолетных двигателей для своих вертолетов. ... РФ хотела выкупить у Бразилии списанные двигатели, но получила отказ. Что касается Пакистана, то официально Исламабад вообще опроверг даже обращение со стороны РФ", - утверждают военные эксперты.

Российские вертолеты на войне в Украине

В октябре в Сети показали фото части фюзеляжа российского ударного вертолета Ка-52, попавшего под удар кассетным ATACMS.

Фотографии якобы сделаны на авиабазе под Луганском, где в результате атаки было поражено минимум пять вражеских вертолетов. Спутник не смог достоверно назвать количество поврежденных "птичек", а эти фото вполне демонстрируют, почему это было так тяжело.

Раньше украинские военные сбили российский Ми-8, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он поблагодарил за "замечательную работу" военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. "Красиво горит. Молодцы, воины", - добавил Сырский.

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