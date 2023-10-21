Повреждения крайне трудно зафиксировать спутнику, ведь они достаточно специфичны.

В сети показали фото части фюзеляжа российского ударного вертолета Ка-52, попавшего под удар кассетным ATACMS.

Фотографии якобы сделаны на авиабазе под Луганском где в результате атаки было поражение минимум пяти вражеских вертолетов. Спутник не смог достоверно назвать количество поврежденных "птичек", а эти фото вполне демонстрируют, почему это было так тяжело.

Как пишет военный портал Defense Express, на первый взгляд в результате атаки появилось несколько отверстий в поселении кабины и рядом с ней. Но если присмотреться повнимательнее, то картина выглядит по-другому.

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"Этот вертолет не горел, не развалился на части и заметить это поражение со спутника невозможно. Хотя это несколько десятков следов от обломков кассетных суббоепрпасов M75 лишь в одном районе кабины площадью где-то 1,5 на 1,5 метра. При этом как раз кабина - наименее интересная, потому что значительно важнее количество аналогичных отверстий в районе двигателей и топливной системы. Потому что несмотря на то, что в РФ называют Ка-52 бронированным, в реальности он пробивается из стрелкового вооружения, что еще весной прошлого года засветили сами российские летчики", - пишет портал.

Этот и другие вертолеты врага с аналогичными повреждениями должны быть отправлены на завод, где им смогут провести полноценное дефектование и произвести замену всех поврежденных узлов. А это означает довольно длительный по сроку процесс, который не факт что вообще будет реализован.

Предоставление ATACMS Украине - детали

Ночью 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, а также В Луганске прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили по аэродромам с вражеской авиацией. Поражено 9 вертолетов оккупантов различных модификаций. Кроме того, стало известно, что поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы. Для этого были использованы ракеты ATACMS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в будущем Украина будет получать больше дальнобойных ракет ATACMS, в том числе с увеличенной дальностью поражения вражеских целей.

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