Действующий поставщик вертолетных двигателей "ОДК-Климов", может не справиться с замещением масштабных потерь техники в Украине.

Российская федерация пытается договориться с такими странами, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия, о возврате уже поставленных им вооружений из-за больших потерь в войне против Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, в апреле российская делегация побывала в Египте и просила президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси отдать более сотни двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые ранее были проданы Египту. В этом году Россия также пыталась выкупить двигатели для ударных и транспортных вертолетов у Пакистана, Бразилии и Беларуси.

Не исключено, что действующий поставщик вертолетных двигателей "ОДК-Климов", может не справиться с замещением масштабных потерь техники в Украине.

Видео дня

Потери РФ в Украине - детали

По данным сайта Oryx, ведущего учет задокументированных на видео потерь, Россия лишилась минимум 132 вертолетов, из которых 102 были уничтожены, 28 повреждены и два захвачены украинскими силами.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 307 тыс. 640 (+780 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 301 (+8) ед., боевых бронированных машин – 9 тыс. 996 (+22), артиллерийских систем – 7 тыс. 439 (+29), реактивных систем залпового огня - 872 (+3).

Средств противовоздушной обороны захватчиков было уничтожено 572 (+2), самолетов – 322, вертолетов – 324, беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 тыс. 567 (+10), крылатых ракет – 1 тыс. 556.

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