Командующий поблагодарил военных за "замечательную работу".

Украинским защитникам и защитницам удалось сбить очередной российский вертолет. Речь идет о Ми-8, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он поблагодарил за "замечательную работу" военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. "Красиво горит. Молодцы, воины", - добавил Сырский.

Командующий также опубликовал видео, на котором видно, как пылает вражеский вертолет.

Потери РФ в войне против Украины - это надо знать

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 287 тысяч 770 своих военных и более 40 тысяч единиц своей техники и вооружения, среди которых 316 вертолетов.

Были и случаи, когда русские "птички" удавалось "затрофеить". В конце августа стало известно об уникальной операции украинских разведчиков. Во время нее российский летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. На борту вертолета с ним было еще двое членов экипажа, однако они отказались сотрудничать и после приземления попытались скрыться, их ликвидировали.

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