Украинским защитникам и защитницам удалось сбить очередной российский вертолет. Речь идет о Ми-8, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Он поблагодарил за "замечательную работу" военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. "Красиво горит. Молодцы, воины", - добавил Сырский.
Командующий также опубликовал видео, на котором видно, как пылает вражеский вертолет.
Потери РФ в войне против Украины - это надо знать
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 287 тысяч 770 своих военных и более 40 тысяч единиц своей техники и вооружения, среди которых 316 вертолетов.
Были и случаи, когда русские "птички" удавалось "затрофеить". В конце августа стало известно об уникальной операции украинских разведчиков. Во время нее российский летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. На борту вертолета с ним было еще двое членов экипажа, однако они отказались сотрудничать и после приземления попытались скрыться, их ликвидировали.