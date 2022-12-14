Для россиян важнее удержать Крым, чем Восток Украины, считает аналитик.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что руководству России важнее удержать Крым, чем оккупированный Донбасс.

"Мелитополь - это важный логистический узел, соединяющий противника между оккупированным Крымом и Донбассом. У россиян слишком много там транспортных коммуникаций. Если обвалить железнодорожное и автомобильное сообщение, у россиян могут начаться специфические каскадные процессы. Сейчас единственная логистическая артерия, которая может обеспечивать врага, - это из Донбасса в Мелитополь по железной дороге из Донецка, или из Мариуполя в Волноваху", - отметил Киричевский для телеканала "Эспрессо".

По словам аналитика, Крымский мост очень уязвим и это затрудняет врагу строить логистические цепочки.

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"Если транспортные коммуникации на Мелитопольщине будут перерезаны, у россиян возникнут проблемы поставки оружия, горючего и провизии на Запорожское направление. Для россиян важнее удержать Крым, чем Восток Украины. И вопрос открытый, как они собираются удержать Крым в таких условиях. Сейчас ВСУ останавливают оккупантов под Бахмутом и в Луганской области. Допускаю, что сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке", - говорит Киричевский.

Мелитопольский фронт: что известно

13 декабря по базе оккупантов в Мелитополе был нанесен мощный удар. Враг разместил свои войска в местной школе.

Позже стало известно, что в Мелитополе ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й армии России.

Американская пресса считает, что следующим эпицентром войны станет битва за Мелитополь.